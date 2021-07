Skriniar avvisa le rivali: «L’obiettivo resta lo scudetto»

Milan Skriniar pronto a ripartire per la nuova stagione: il difensore slovacco punta al bis scudetto con la maglia nerazzurra

L’Inter è pronta a ripartire con Milan Skrinair che punta al bis scudetto. Le parole del difensore slovacco nella lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. «La sensazione è bellissima, ce lo siamo davvero meritati lo scudetto. E vedercelo cucito addosso dà carica e fiducia per il futuro».

«Obiettivo scudetto? Sicuramente sì, dopo aver vinto il campionato non si può puntare a qualcosa di inferiore. Lavoreremo per ripeterci, anche se sappiamo che non sarà facile. Dobbiamo puntare a vincere ogni partita per dimostrare di essere ancora i più forti».