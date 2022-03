Siviglia: «Milan? Può mettere in discussione lo Scudetto dell’Inter»

L’ex difensore Sebastiano Siviglia, oggi allenatore, è intervenuto su TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto. Le sue parole

L’ex difensore Sebastiano Siviglia, oggi allenatore, è intervenuto su TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto. Le sue parole sul Milan:

«Mettere realmente in discussione lo Scudetto dell’Inter. Fino a ieri sera avevamo visto poca freschezza nelle gambe e nella testa, penso per esempio alla partita in casa con lo Spezia. L’Inter mi sembra superiore, dal punto di vista squisitamente tecnico»