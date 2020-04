Situazione rinnovi in casa Milan: 5 giocatori in scadenza a giugno 2020

Il Milan dovrà valutare attentamente la situazione dei rinnovi e quali giocatore ritenere indispensabile anche per le prossime stagioni

Secondo SkySport il Milan avrebbe delineato il futuro dei cinque giocatore in scadenza a giugno 2020 in previsione di un possibile o meno rinnovo a fine stagione.

Bonaventura e Biglia – I due centrocampisti lasceranno i colori rossoneri con l’italiano pronto ad una nuova avventurare sempre restando nel Bel Paese.

Ibrahimovic – Situazione complicata per l’attaccante svedese che rimane per ora in Svezia. Molto dipenderà dal futuro allenatore e quindi dal probabile arrivo di Rangnick.

Begovic e Kjaer – Per il portiere dipenderà molto da Gigio e Reina. Per il centrale invece è molto probabile una sua permanenza per ancora un anno con il pagamento del riscatto di 2 milioni di euro al Siviglia.