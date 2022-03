Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per l’allenamento in vista del Cagliari, siparietto tra Theo Hernandez e Brahim Diaz

Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per l’allenamento in vista del Cagliari. Durante la seduta simpatico siparietto tra Theo Hernandez e Brahim Diaz come mostrato dal francese sul proprio account social:

Dopo una finta disorientante, infatti, il laterale francese ha costretto lo spagnolo a una caduta rovinosa nell’ilarità generale. Questo il messaggio in allegato al post: «Dove va questo? Perdonami»