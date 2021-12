Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Jannik Sinner ha parlato della sua passione rossonera. Ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Jannik Sinner ha parlato della sua passione rossonera. Ecco le sue parole:

GIORNATA A MILANELLO – «Per me è stato un onore, conoscere una squadra che tifi da sempre e vedere come si allenano è un emozione fantastica. L’organizzazzione è incredibile, sono tutti gentilissimi. E’ molto bello vedere la squadra e lo staff lavorare in sintonia»

INCONTRI A MILANELLO – «Ho parlato con alcuni componenti della squadra. Anche con Paolo che è una leggenda. Poi ho visto Ibrahimovic e ho parlato un po’ con lui. Ha una grande personalità. E’ bello parlare con i propri idoli e vederli allenarsi»

PASSIONE MILAN – «Sono andato via di casa a 13 anni e ho vissuto con un ragazzo che guardava il Milan. Da lì è nata la mia passione per la squadra. Giocavo un po’ a calcio da piccolino e Il mio primo idolo è Ronaldo»

QUANTO SEGUE IL MILAN – «Si è spesso in viaggio quindi spesso mi guardo gli highlights, ogni tanto con gli amici guardo le partite e lo faccio con piacere. Sono stato poche volte a San Siro ma ci andrò di più. Sempre Forza Milan e in bocca al lupo a tutta la squadra»