Sinner: «E' un titolo che significa TANTO. Dedica? A mia ZIA»

Sinner CAMPIONE totale: «E’ un titolo che significa TANTO dopo un periodo non facile. Dedica? A mia ZIA che non sta bene». L’intervista

Sinner ha rilasciato un’intervista subito dopo la vittoria dell’Us Open contro Fritz. Queste le parole del campione italiano di tennis e tifoso del Milan.

SINNER – «Fritz è stato un grande rivale, ha fatto un super lavoro ed è bello vederlo in una finale così importante. Sono convinto che ci tornerà presto. E’ un titolo che significa tanto, è stato un periodo non facile. Il mio team mi ha aiutato e supportato in momenti complicati. Amo il tennis, mi alleno per realizzare queste vittorie. C’è una vita anche oltre al tennis, mia zia non sta bene e voglio dedicare un pensiero a lei. E’ una persona importante, le auguro tanta salute. E’ andata bene, abbiamo lavorato giorno dopo giorno, ho capito quanto è importante la parte mentale. Ringrazio il team e la gente che mi è stata vicina. Penso di poter ancora migliorare e non vedo l’ora di lavorare per migliorare ancora».