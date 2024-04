Inzaghi a Sky: «Scudetto vinto già a marzo, sul nostro percorso ho un pensiero chiaro»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha commentato lo scudetto vinto con la vittoria nel derby: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky dopo Milan-Inter, Simone Inzaghi ha dichiarato:

PAROLE – «Un mix di emozioni. Abbiamo fatto un cammino esaltante. Trovare protagonisti in una serata così è difficile: giusto che ci sia una condivisione con calciatori, dirigneza e tifosi. Fa un enorme piacere. Abbiamo vinto un campionato quando qualcuno diceva che l’Inter non era tra le favorite. C’era una grandissima speranza. Abbiamo perso giocatori importanti ma ne abbiamo trovati altrettanti. Oggi abbiamo la matematica ma il campionato era già vinto ai primi di marzo. Allenare l’Inter è una grandissima responsabilità che ho accettato tre anni fa con grandissima fiducia, dopo uno scudetto vinto e con tanti giocatori in partenza. Avevo altre proposte ma c’era un qualcosa che mi spingeva a venire qui. Pensare al percorso dei tre anni è un qualcosa che rimarrà dentro di me a ai miei collaboratori. Chiaramente si migliora sempre. E’ stata un crescendo con squadra, tifosi e società. Io guardo quello che abbiamo fatto, la mia prima partita in Champions all’Inter, contro il Real Madrid ai primi di settembre in cui abbiamo fatto una grandissima partita. Poi il Liverpool e la finale. Si era già partiti col piede giusto. Giusto migliorarsi ma anche giusto vedere quello che si è fatto vedere negli anni».