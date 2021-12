Simic: «Serve un super bomber per vincere anche in Europa»

Dario Simic ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole sul Milan

Dario Simic ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole sul Milan:

MERCATO: «Penso a 4-5 giocatori, dovranno arrivare dal mercato. Uno di questi dovrà essere un bomber, si sa quanto facciano la differenza in Europa. Il gap con le squadre italiane è già stato colmato, ma così il Milan potrà tornare a competere ai vertici anche fuori. La disponibilità economica non può essere quella delle altre big europee, servirà un po’ di tempo in più».

MILAN LIVERPOOL PRESTAZIONE: «Nonostante la sconfitta contro il Liverpool credo che il Milan abbia fatto un passo avanti anche in Champions: va considerata la sfortuna di alcune partite e in generale la composizione del girone. Da tifosi rossonero resto soddisfatto del cammino europeo della squadra. Da quando Paolo guida in prima persona l’area tecnica ha cambiato tanti giocatori, la maggior parte è già pronta per i più alti livelli europei».