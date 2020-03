Simeone elogia Suso, ma nessun rimpianto per il Milan

Suso, ecco il commento di Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid in lotta proprio con il Siviglia per la qualificazione in Champions League

Nel mercato invernale dello scorso gennaio i rossoneri hanno effettuato diverse operazioni in uscita. Suso, ad esempio, è stato ceduto in prestito al Siviglia. Il riscatto diventerà obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni (come ad esempio la qualificazione in Champions League degli andalusi). Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid in lotta proprio con il Siviglia per la qualificazione in Champions League, ha commentato l’acquisto di Monchi:

«Quando ho saputo che il Siviglia stava prendendo Suso, ho pensato che si sarebbero rinforzati con un giocatore in più, prezioso».