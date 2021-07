Settore giovanile Milan: quando ripartono i campionati Under 17, 16 e 15

Novità per il settore giovanile del Milan. Attraverso un comunicato ufficiale, la FIGC ha reso note le date d’inizio dei campionati giovanili professionistici. Si parte dall’Under 17, che prenderà il via domenica 12 settembre 2021.

Per quanto riguarda il campionato Under 16, invece, la data da cerchiare in rosso sul calendario è domenica 26 settembre 2021. Stesso discorso per l’Under 15, che ripartirà nel medesimo weekend.