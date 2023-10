Settore giovanile Milan: il programma del weekend

Nuovo week end di impegni per le squadre del settore giovanile del Milan. Ecco tutte le partite dei giovani rossoneri in programma

Un nuovo fine settimana all’orizzonte per il nostro Settore Giovanile e il programma si preannuncia ricco: Under 15, Under 16 e Under 17 saranno tutte e tre impegnate contro il Südtirol, le prime due in trasferta e la terza al PUMA House of Football. Scocca l’ora del debutto stagionale per l’U17 femminile, che giocherà due partite in tre giorni: sabato contro il Cesano Boscone e lunedì contro il Buccinasco. La Primavera in campo domenica contro l’Atalanta, prima della sosta, così come l’U18 che giocherà in trasferta contro la Sampdoria a Bogliasco.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:SABATO 7 OTTOBRE

UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata di andata, Milan-Cesano Boscone, ore 16.00 – PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

DOMENICA 8 OTTOBRE

UNDER 15: 3ª giornata di andata, Südtirol-Milan, ore 11.00 – Maso Ronco (Appiano, BZ)

UNDER 16: 3ª giornata di andata, Südtirol-Milan, ore 11.00 – Maso Ronco (Appiano, BZ)

UNDER 17: 5ª giornata di andata, Milan-Südtirol, ore 15.00 – PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

UNDER 18: 4ª giornata di andata, Sampdoria-Milan, ore 17.00 – Tre Campanili (Bogliasco, GE)

PRIMAVERA: 6ª giornata di andata, Milan-Atalanta, ore 11.00 – PUMA House of Football (CS Vismara, Milano) – Ingresso gratuito con biglietto da scaricare qui: acmi.land/MilanAtalanta_U19.

La partita della Primavera maschile sarà visibile (al di fuori dell’Italia) sul nostro canale YouTube, tramite abbonamento a questo link: bit.ly/MembershipACM.

LUNEDÌ 9 OTTOBRE

UNDER 17 FEMMINILE: recupero 1ª giornata di andata, Milan-Buccinasco, ore 18.30 – PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)