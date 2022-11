Settore giovanile Milan: ecco il programma del week end

Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore Giovanile del Milan. Ecco tutti gli impegni

13 partite nel fine settimana del Settore Giovanile rossonero, con tanti impegni per le Under femminili (riposa solo la Primavera di Mister Corti) e diverse sfide in trasferta per numerose rappresentative. A cominciare, domenica, dal triplo incrocio contro il Venezia a Mestre per – in ordine d’orario – U15, U16 e U18. In trasferta giocherà anche la Primavera, in Puglia sul campo del Lecce, in quello che per i ragazzi di Abate sarà l’ultimo appuntamento dell’anno solare 2022.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 12 NOVEMBRE

UNDER 10: 6ª giornata, Seguro-Milan, ore 14.00 – CS Comunale, Settimo Milanese

UNDER 11 FEMMINILE: 6ª giornata, Baranzatese-Milan, ore 14.30 – Comunale Raffin, Baranzate

UNDER 9: 6ª giornata, Milan-Centro Schuster, ore 15.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 13: 7ª giornata, Milan-Pro Patria, ore 15.30 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 12: 6ª giornata, Milan-Vigor Milano, ore 15.30 – Comunale Vigorello, Paderno Dugnano

UNDER 14: 7ª giornata, Pro Patria-Milan, ore 15.45 – AC Mazzo 80, Mazzo di Rho

UNDER 15 FEMMINILE: 7ª giornata, Minerva-Milan, ore 16.30 – CS Dindelli, Milano

DOMENICA 13 NOVEMBRE

PRIMAVERA: 12ª giornata, Lecce-Milan, ore 10.30 – Campo Comunale di San Pietro in Lama

UNDER 17 FEMMINILE: 7ª giornata, Riozzese-Milan, ore 10.30 – CS Comunale, Cerro al Lambro

UNDER 13 FEMMINILE: 6ª giornata, Milan-Calvairate, ore 10.30 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 15: 6ª giornata, Venezia-Milan, ore 11.00 – Taliercio, Mestre

UNDER 16: 6ª giornata, Venezia-Milan, ore 13.00 – Taliercio, Mestre

UNDER 18: 8ª giornata, Venezia-Milan, ore 15.00 – Taliercio, Mestre