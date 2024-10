Settore giovanile Milan: il programma delle partite della Primavera e delle altre formazioni maschili e femminili nel fine settimana

Il Milan attraverso il proprio sito ha pubblicato il programma delle partite del settore giovanile maschile e femminile. Ecco tutti gli impegni delle formazioni nel fine settimana.

IL COMUNICATO – Il mese di ottobre si chiuderà lontano da casa per diverse formazioni del Settore Giovanile rossonero. Sabato 26 spiccano la trasferta dell’Under 15 col Mantova, e i match di U15 e U14 femminili, ma è tra domenica 27 e lunedì 28 che si concentreranno tanti impegni di primo piano. L’Under 17 giocherà a Venezia, l’Under 16 a Mantova e l’Under 13 in casa dell’Inter; prima dei posticipi di Under 18 e Primavera a domicilio di Lecce e Fiorentina.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SABATO 26 OTTOBRE

UNDER 10 FEMMINILE : campionato, Sangiuliano-Milan, ore 14.00 – Via Toscana 1, San Giuliano Milanese – Sesto Ulteriano

: campionato, Sangiuliano-Milan, ore 14.00 – Via Toscana 1, San Giuliano Milanese – Sesto Ulteriano UNDER 15 : 6ª giornata, Mantova-Milan, ore 15.00 – Comunale Bosco Virgiliano, Strada Bosco Virgiliano (Mantova)

: 6ª giornata, Mantova-Milan, ore 15.00 – Comunale Bosco Virgiliano, Strada Bosco Virgiliano (Mantova) UNDER 11 : campionato, Milan-Alcione, ore 15.00 – PUMA House of Football

: campionato, Milan-Alcione, ore 15.00 – PUMA House of Football UNDER 9 : campionato, Milan-Centro Schiaffino, ore 15.00 – PUMA House of Football

: campionato, Milan-Centro Schiaffino, ore 15.00 – PUMA House of Football UNDER 15 FEMMINILE : 5ª giornata, Milan-Rogoredo 84, ore 16.00 – PUMA House of Football

: 5ª giornata, Milan-Rogoredo 84, ore 16.00 – PUMA House of Football UNDER 14 FEMMINILE: campionato, Orione-Milan, ore 16.00 – Via Strozzi 1, Milano

DOMENICA 27 OTTOBRE

UNDER 12 FEMMINILE : campionato, Vige Milano-Milan, ore 9.00 – CS Carassi, Via S. Abbondio 4 (Milano)

: campionato, Vige Milano-Milan, ore 9.00 – CS Carassi, Via S. Abbondio 4 (Milano) UNDER 17 FEMMINILE : 5ª giornata, Devils-Milan, ore 10.30 – CS Donato Vecchioni, Via Molise 10 (Pieve Emanuele)

: 5ª giornata, Devils-Milan, ore 10.30 – CS Donato Vecchioni, Via Molise 10 (Pieve Emanuele) UNDER 11 FEMMINILE : campionato, Milan-Città di Opera, ore 10.30 – PUMA House of Football

: campionato, Milan-Città di Opera, ore 10.30 – PUMA House of Football UNDER 17 : 8ª giornata, Venezia-Milan, ore 11.00 – CS Taliercio, Via Vendramin 13 (Venezia)

: 8ª giornata, Venezia-Milan, ore 11.00 – CS Taliercio, Via Vendramin 13 (Venezia) UNDER 14 : 5ª giornata, Novara-Milan, ore 13.00 – CS Novarello Vill. Azzurro, Via Dante Graziosi 1 (Granozzo con Monticello)

: 5ª giornata, Novara-Milan, ore 13.00 – CS Novarello Vill. Azzurro, Via Dante Graziosi 1 (Granozzo con Monticello) UNDER 13 : 5ª giornata, Inter-Milan, ore 14.45 – CS Accademia Internazionale, Via Cilea 51 (Milano)

: 5ª giornata, Inter-Milan, ore 14.45 – CS Accademia Internazionale, Via Cilea 51 (Milano) UNDER 16: 6ª giornata, Mantova-Milan, ore 15.00 – Comunale Bosco Virgiliano, Strada Bosco Virgiliano (Mantova)

LUNEDÌ 28 OTTOBRE