Settore giovanile Milan: il programma odierno

Il programma odierno delle formazioni del settore giovanile del Milan: ecco chi scenderà in campo

Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore giovanile del Milan. Ecco di seguito il programma odierno e le formazioni rossonere che scenderanno in campo:

UNDER 17 FEMMINILE: 10ª giornata, Doverese-Milan, ore 15.00 – Campo Comunale, Dovera (CR)

UNDER 11: recupero, Milan-Rhodense, ore 15.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 10: recupero, Milan-Alcione, ore 15.00 – PUMA House of Football, Milano