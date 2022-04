Settore Giovanile Milan, il programma delle gare di questo week-end

Settore Giovanile Milan, ecco tutte le gare in programma per quanto riguarda le squadre giovanili rossonere

Con la fine della pausa nazionali, torna ad arricchirsi anche il programma del nostro Settore Giovanile. Fatta eccezione per la Primavera femminile (comunque reduce da un recupero in settimana contro la Sampdoria) in questo weekend saranno impegnate in campionato quasi tutte le compagini rossonere. Ad aprire il programma sabato, con la trasferta sul campo della Juventus, sarà la Primavera di Mister Giunti, in una giornata che vedrà in campo anche ben tre Under femminili: U17, U15 e U11.

Domenica, invece, più di stampo maschile. La copertina di giornata saranno senza dubbio i Derby al Vismara per U16 e U15, incroci chiave anche in ottica classifica per le squadre di Abate e Bertuzzo. Partita importante anche per l’U17, che ospita il Cagliari nel pieno della corsa per i piazzamenti con Atalanta e Inter.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 2 APRILE



PRIMAVERA: 9ª giornata di ritorno, Juventus-Milan, ore 13.00 – Juventus Training Center (Vinovo, TO)

UNDER 11 FEMMINILE: 7ª giornata, La Spezia Calcio-Milan, ore 14.30 – CS La Spezia (Milano)

UNDER 9: 7ª giornata, Milan-Pro Sesto, ore 15.30 – CS Vismara (Milano)

UNDER 13: 1ª giornata di ritorno (recupero), Milan-Renate, ore 15.30 – CS Vismara (Milano)

UNDER 12: 7ª giornata, Milan-Accademia Inter, ore 14.30 – CS Vismara (Milano)

UNDER 15 FEMMINILE: 11ª giornata di ritorno, Milan-Sedriano, ore 16.00 – CS Vismara (Milano)

UNDER 17 FEMMINILE: 11ª giornata di ritorno, Como-Milan, ore 17.00 – CS Comunale (Cermenate, CO)

DOMENICA 3 APRILE

UNDER 11: 7ª giornata, Frog Milano-Milan, ore 10.30 – Via T.Noce 5 (Milano)

UNDER 15: 7ª giornata di ritorno, Milan-Inter, ore 11.00 – CS Vismara (Milano)

UNDER 14: 2ª giornata di ritorno (recupero), Milan-Renate, ore 11.00 – CS Vismara (Milano)

UNDER 16: 7ª giornata di ritorno, Milan-Inter, ore 13.00 – CS Vismara (Milano)

UNDER 17: 11ª giornata di ritorno, Milan-Cagliari, ore 15.30 – CS Vismara (Milano)