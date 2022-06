Settore giovanile Milan: il programma delle gare del week-end

Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore Giovanile del Milan. Ecco tutti gli impegni

Weekend di verdetti per diverse formazioni del Settore Giovanile rossonero. Sabato l’Under 15 femminile si giocherà il primato del Gruppo 2, nel settimo e ultimo turno della fase interregionale, con l’obiettivo di accedere alla Fase Nazionale. Il Milan, che sarà ospite del Cesena, arriva a questo appuntamento a pari punti con l’Atalanta – impegnata a Sassuolo – ma in vantaggio per via di una migliore differenza reti. U15 femminile reduce proprio dal pari interno contro le bergamasche.

Domenica da all-in per U17, U16 e U15 maschile. Aprono i ragazzi di Mister Bertuzzo, impegnati nella trasferta di Roma. I giovani rossoneri saranno chiamati a difendere l’1-0 firmato Camarda ottenuto nella gara d’andata al Vismara. Superato lo scoglio Atalanta nel ritorno dei Quarti di finale, si presenta alle Semifinali Scudetto l’Under 17 di Lantignotti. A Fermo sarà sfida da dentro o fuori contro il Bologna, capace di eliminare la Juventus nell’ultimo round. A chiudere, ecco l’Under 16 di Ignazio Abate, che per raggiungere la Finale Scudetto dovrà preservare il vantaggio acquisito nella trasferta di Vicenza dello scorso weekend.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 18 GIUGNO

UNDER 15 FEMMINILE: 7° Turno Fase Interregionale, Cesena-Milan, ore 16.30 – CS Romagna Centro (Cesena)

DOMENICA 19 GIUGNO

UNDER 17: Semifinale Scudetto, Milan-Bologna, ore 17.00 – CS Stadio Bruno Recchioni (Fermo) – Diretta su Milan TV

UNDER 16: Semifinale Scudetto (ritorno), Milan-Vicenza, ore 17.00 – CS Vismara (Milano)

UNDER 15: Semifinale Scudetto (ritorno), Roma-Milan, ore 11.00 – CS Agostino Di Bartolomei A (Roma)