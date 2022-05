Settore giovanile Milan: il programma delle gare del week-end

Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore Giovanile del Milan. Ecco tutti gli impegni

Quello in arrivo sarà un weekend di verdetti e incontri cruciali per le squadre del Settore Giovanile rossonero: sette partite, tutte fondamentali. Partiamo dalla prima giornata di gare, con l’andata degli Ottavi di fnale dell’Under 16, impegnata a Benevento. Sempre sabato in programma due Under femminili con le rispettive fasi interregionali: U17 al Vismara contro la Sampdoria, U15 a San Gimignano a domicilio della Florentia.

Agenda ricca anche domenica, con l’andata degli Ottavi di finale dell’Under 15 a Udine: sia per U16 che per U15 il match di ritorno si giocherà già mercoledì 18. Sarà poi tempo di U18 e delle formazioni Primavera: la femminile di scena sul campo della Pro Sesto per blindare il 2° posto nel girone; la maschile ospita il Genoa in uno spareggio dove servirà almeno un punto per essere sicuri di evitare i playout.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 14 MAGGIO

UNDER 16: Ottavi di Finale (andata), Benevento-Milan, ore 11.00 – CS Avellola, Benevento

UNDER 14: 3° turno fase interregionale, Milan-Juventus, ore 15.00 – CS Vismara

UNDER 17 FEMMINILE: 3° turno fase interregionale, Milan-Sampdoria, ore 16.00 – CS Vismara, Milano

UNDER 15 FEMMINILE: 3° turno fase interregionale, Florentia-Milan, ore 17.00 – CS Santa Lucia, San Gimignano (Firenze)

DOMENICA 15 MAGGIO

UNDER 15: Ottavi di Finale (andata), Udinese-Milan, ore 11.00 – Campo di Calcio Principale, Cormons (Gorizia)

PRIMAVERA: 17ª giornata di ritorno, Milan-Genoa, ore 12.00 – CS Vismara, Milano

PRIMAVERA FEMMINILE: 11ª giornata di ritorno, Pro Sesto-Milan, ore 15.00 – Campo Breda, Sesto San Giovanni (Milano)

UNDER 18: 15ª giornata di ritorno, Genoa-Milan, ore 15.00 – Begato 9, Genova