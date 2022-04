Settore giovanile Milan: il programma delle gare del week-end

Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore Giovanile del Milan. Ecco tutti gli impegni

Il fine settimana di partite inizierà già domani, venerdì 29 aprile, con un impegno molto importante per la Primavera a Empoli, una partita da vincere per ristabilire le giuste distanze dalla zona playout. In campo al Vismara, sabato, l’U17 di Lantignotti per l’ultima giornata di stagione regolare contro il Cittadella. Tra sabato e domenica iniziano anche le fasi interregionali per U15 femminile, U14 e U13 maschili. Due partite da seguire attentamente, invece, domenica: Fiorentina-Milan, 13ª giornata di ritorno del campionato U18, e il Derby della Primavera Femminile contro l’Inter.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

VENERDÌ 29 APRILE



PRIMAVERA: 15ª giornata di ritorno, Empoli-Milan, ore 15.00 – Stadio Torrini, Sesto Fiorentino (FI)

SABATO 30 APRILE

UNDER 17: 13ª giornata di ritorno, Milan-Cittadella, ore 14.30 – CS Vismara (Milano)

UNDER 11: 9ª giornata, MFA-Milan, ore 16.00 – Viale Faenza 7, Milano

UNDER 15 FEMMINILE: 1ª turno fase interregionale, Carrarese-Milan, ore 16.30 – Comunale di S. Donato in Poggio (FI)

UNDER 12: 8ª giornata, Centro Schuster-Milan, ore 16.30 – Centro Schuster, Milano

UNDER 14: 1° turno fase interregionale, Milan-Atalanta, ore 16.30 – CS Vismara (Milano)

DOMENICA 1 MAGGIO



UNDER 18: 13ª giornata di ritorno, Fiorentina-Milan, ore 11.00 – Stadio Bozzi, Firenze (FI)

UNDER 13: 1° turno fase interregionale, Spezia-Milan, ore 14.30 – CS Ferdeghini, La Spezia (SP)

PRIMAVERA FEMMINILE: 9ª giornata di ritorno, Inter-Milan, ore 15.00