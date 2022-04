Settore giovanile Milan: il programma delle gare del week-end

Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore Giovanile del Milan. Ecco tutti gli impegni

Dopo il fine settimana festivo – e per lo più di riposo – a Pasqua torna ad affollarsi il calendario del Settore Giovanile rossonero, con diversi impegni decisivi. Ad esempio quelli, sabato, di U16 e U15, attese dal doppio confronto con il Cittadella al Vismara. La squadra di Abate è già certa del primo posto nel girone, quella di Bertuzzo ha bisogno di un punto per sigillare la qualificazione agli Ottavi di finale nazionali (con una vittoria sarebbe certa del primo posto nel Girone 2).

Oltre a questi due appuntamenti e a diverse sfide per i più giovanissimi dall’U9 all’U12, in campo entrambe le Primavera con due impegni casalinghi (Bologna per i ragazzi, Tavagnacco per le ragazze). Da segnalare anche le sfide dell’U18, che ospita l’Atalanta, e dell’U17 femminile, impegnata a Origgio sul campo dell’Airoldi.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 23 APRILE



PRIMAVERA: 14ª giornata di ritorno, Milan-Bologna, ore 15.00 – CS Vismara (Milano)

UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata di ritorno (recupero), Airoldi-Milan, ore 18.30 – Centro Sport.com (Origgio)

UNDER 16: 9ª giornata di ritorno, Milan-Cittadella, ore 16.30 – CS Vismara (Milano)

UNDER 15: 9ª giornata di ritorno, Milan-Cittadella, ore 14.30 – CS Vismara (Milano)

UNDER 12: 9ª giornata, Milan-Rhodense, ore 17.00 – Via Calvino (Lucernate di Rho)

UNDER 11: 9ª giornata, Seguro-Milan, ore 14.00 – CS Comunale (Settimo Milanese)

UNDER 10: 9ª giornata, Alcione-Milan, ore 15.15 – CS Kennedy Alcione (Milano)

UNDER 9: 9ª giornata, Milan-Centro Schiaffino, ore 15.30 – CS Vismara (Milano)

DOMENICA 24 APRILE

PRIMAVERA FEMMINILE: 8ª giornata di ritorno, Milan-Tavagnacco, ore 15.00 – CS Vismara (Milano)

UNDER 18: 12ª giornata di ritorno, Milan-Atalanta, ore 11.00 – CS Vismara (Milano)