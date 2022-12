Settore giovanile Milan: il programma del week-end

Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore Giovanile del Milan. Ecco tutti gli impegni

Si avvicina l’ultimo weekend di partite per il Settore Giovanile rossonero in questo 2022. U17 Femminile e U15 Femminile scendono in campo sabato al PUMA House of Football per chiudere l’anno in bellezza. Domenica, invece, doppia trasferta per U18 e U17, impegnate rispettivamente a Cagliari e a Cremona.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 17 DICEMBRE

UNDER 17 FEMMINILE: 11ª giornata, Milan-Minerva, ore 14.30 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 15 FEMMINILE: 11ª giornata, Milan-Real Meda, ore 14.30 – PUMA House of Football, Milano

DOMENICA 18 DICEMBRE

UNDER 18: 12ª giornata, Cagliari-Milan, ore 15.00 – Comunale di Uta, Uta (CA)

UNDER 17: 14ª giornata, Cremonese-Milan, ore 15.00 – C.S. Giovanni Arvedi, Cremona