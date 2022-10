Settore giovanile Milan: il programma del week-end

Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore Giovanile del Milan. Ecco tutti gli impegni

Il fine settimana del Settore Giovanile rossonero si apre ancora una volta con la Primavera di Mister Abate, impegnata sabato 22 ottobre al PUMA House of Football contro la Roma. A seguire terza giornata di campionato per U12 e U10 maschili, e quarta sfida ufficiale per l’U17 femminile. Al centro sportivo rossonero sarà impegnata anche l’Under 14 di Mister Merlo, che ospiterà l’Inter per il primo confronto stagionale contro i nerazzurri. Sarà Derby nel weekend anche per l’Under 17, chiamata nella giornata di domenica a riscattare la sconfitta di Verona. Doppia sfida contro l’Atalanta per U15 e U16, mentre la Primavera femminile ospiterà il Napoli per dare continuità al successo di Vinovo dell’ultimo weekend.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 22 OTTOBRE

PRIMAVERA: 9ª giornata, Milan-Roma, ore 11.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 12: 3ª giornata, Milan-Rozzano, ore 14.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 10: 3ª giornata, Milan-Franco Scarioni, ore 15.30 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 17 FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Doverese, ore 16.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 14: 4ª giornata, Milan-Inter, ore 16.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 13: 4ª giornata, Monza-Milan, ore 16.00 – CS Monzello, Via Ragazzi del ’99 14, Monza

UNDER 9: 3ª giornata, Cimiano-Milan, ore 16.45 – CS Casadei, Via Don Calabria 16, Milano

DOMENICA 23 OTTOBRE

UNDER 15 FEMMINILE: 4ª giornata, Esperia-Milan, ore 10.00 – CS Comunale Lancetti, Via Lancetti 13, Cremona

UNDER 15: 4ª giornata, Milan-Atalanta, ore 11.00 – PUMA House of Football, Milano

PRIMAVERA FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Napoli, ore 11.30 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 17: 7ª giornata, Milan-Inter, ore 15.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 16: 4ª giornata, Milan-Atalanta, ore 15.00 – PUMA House of Football, Milano