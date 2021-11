Settore Giovanile Milan, doppia vittoria nel derby per l’U16 ed U15

Settore Giovanile Milan, week-end da ricordare per l’Under 16 e l’Under 15, che vincono i rispettivi derby

Un fine settimana da sogno per il Milan Under 16 ed il Milan Under 15. Le due squadre del settore giovanile rossonero vincono i rispettivi derby della settima giornata, entrambi per 3-1. Nella squadra di Abate decisiva la doppietta di Martinazzi ed il gol di Sia, mentre nell’altra gara si scatena Camarda con una tripletta.