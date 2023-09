Verso la settima giornata di Serie A: le 10 curiosità – VIDEO

Verso la settima giornata di Serie A: le 10 curiosità sul prossimo turno del campionato italiano 2023-24 – VIDEO

La settima giornata di Serie A si gioca lungo tre giorni, da sabato 30 settembre a lunedì 2 ottobre. Chi sono stati i dieci giocatori che hanno segnato l’ultimo gol negli incontri in programma? Giocate con noi

LECCE-NAPOLI

L’ultima rete in Lecce-Napoli è costata la sconfitta ai padroni di casa. Perché a segnarla è stata un giocatore giallorosso, il difensore Gallo. E così la squadra di Spalletti ha vinto 2-1.

MILAN-LAZIO

Milan-Lazio dell’anno corso è finito esattamente come quello dei campionato precedente: 2-0. A mettere il sigillo definitivo è stato un difensore molto bravo quando avanza. Risposta scontata: Theo Hernandez.

SALERNITANA-INTER

Nel 2022-23 Salernitana-Inter si è conclusa sull’1-1, unico pareggio della storia fra i due club all’Arechi. L’autore del gol è un ex della sfida e nella foto non si vede perché ha calciato da una posizione impossibile. Lo ricordate? Antonio Candreva. Attenzione, è ancora il più forte tra i granata…

BOLOGNA-EMPOLI

Bologna-Empoli dello scorso torneo l’ha deciso un giocatore che oggi è retrocesso di una serie. Gioca nello Spezia. É Filippo Bandinelli, l’uomo che ha regalato ai toscani un successo di misura al Dall’Ara.

UDINESE-GENOA

Per trovare l’ultimo marcatore di Udinese-Genoa bisogna andare a tre campionati fa. E a essere decisivo, in quell’occasione, è stato un campione del mondo in Qatar. Stiamo parlando di Rodrigo De Paul, stella dell’Argentina e dell’Atletico Madrid.

ROMA-FROSINONE

L’ultimo derby del Lazio è del 2018-19 e non ha avuto storia: 4-0. A chiudere la sfida un giocatore che il sinistro lo sapeva usare molto bene e che oggi non gioca più. É il serbo Aleksandr Kolarov.

ATALANTA-JUVENTUS

Atalanta-Juventus l’anno scorso ha visto la vittoria di Allegri contro Gasperini. Un 2-0 firmato tutto nella ripresa. Ricordate i marcatori? Il primo Iling-Junior. Il secondo, invece, è un attaccante di cui si parla sempre molto. Chiesa o Vlahovic? 50 e 50. Se avete puntato sul serbo avete fatto la scelta giusta.

SASSUOLO-MONZA

Un solo precedente tra Sassuolo e Monza. Con vittoria in rimonta dei brianzoli, che rovesciano il risultato e vincono 2-1. La rete da 3 punti arriva nei minuti di recupero. Il marcatore è un leader: Matteo Pessina.

TORINO-VERONA

L’ultimo Torino-Verona è terminato in parità: 1-1. La rete del pareggio granata l’ha realizzata un giocatore russo. Si tratta di Aleksej Miranchuk.

FIORENTINA-CAGLIARI

Chiude la giornata Fiorentina-Cagliari. L’ultimo incrocio è finito 3-0 e a segnare l’ultimo gol è stato un giocatore che avete già visto in questo quiz. Non potete sbagliare: è Dusan Vlahovic, quando ancora vestiva il viola…