Sette gol, il Milan non vinceva con così tanto scarto dagli anni ’50

Il Milan non vinceva una gara con sette gol di scarto dal 1959. Pioli continua a macinare record

Il roboante successo con il Torino pone il Milan ad un passo dalla qualificazione in Champions, stando alle statistiche quella di ieri è stata la prima vittoria dei rossoneri con sette gol di scarto dal giugno 1959 (Udinese, 7-0).

Il Milan ha segnato sette gol in una partita di campionato dal 12 maggio 1996 (Cremonese, 7-1). In trasferta, i rossoneri non realizzavano sette reti in una singola partita dall’ottobre 1992 (Fiorentina, 7-3).