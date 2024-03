Sesko Milan, lievita ancora il PREZZO: il Lipsia non scenderà sotto questa cifra. Tutti gli aggiornamenti sull’attaccante

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan in vista della prossima sessione estiva c’è anche quello di Benjamin Sesko, attaccante del Lipsia che piace per caratteristiche tecniche e interpretazione del ruolo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport non sarà facile però per i rossoneri arrivare allo sloveno, per il quale ora il club tedesco chiede non meno di 50 milioni di euro. Il Lipsia infatti aveva studiato per lui un progetto su più anni e per interromperlo servirà un’offerta davvero convincente.