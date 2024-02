Sesko Milan, Okafor fornisce un assist: «Lo conosco bene, dai media ho sentito questa cosa su di lui»

L’attaccante del Milan, Noah Okafor, ha risposto così in merito all’interesse dei rossoneri per Benjamin Sesko per l’attacco del futuro

Non è un segreto che Benjamin Sesko sia tra i profili maggiormente graditi al calciomercato Milan per l’attacco della prossima stagione. A parlare dell’attaccante del Lipsia e dell’interesse dei rossoneri è un suo ex compagno di squadra, ora in rossonero, Noah Okafor.

SESKO – «Sesko al Milan? E’ una cosa di cui parlano i media. Lo conosco molto bene ma al momento è un giocatore del Lipsia, e per questo non dirò nient’altro».

