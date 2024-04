Sesko Milan: il colpo è davvero possibile! Il DETTAGLIO che favorisce i rossoneri per l’attaccante

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan per l’attacco c’è Sesko. Un dettaglio può favorire i rossoneri nella corsa all’attaccante

Nella corsa al nuovo attaccante per il calciomercato Milan c’è anche il nome di Sesko. L’attaccante del Lipsia non piace solo ai rossoneri ma il tal senso c’è un aspetto che potrebbe favorire i rossoneri: il Barcellona sarebbe fuori dai giochi.

Come riportato da dal giornalista Rudy Galetti, il club blaugrana non avrebbe le possibilità di pagare la clausola rescissoria dell’attaccante di 50 milioni. Cifra invece che il club rossonero ha in mente per rinforzare il proprio attacco.