Sesko Milan, rossoneri stregati dall’attaccante del Lipsia: pronta questa super offerta per portarlo in Italia

Per la prossima estate il Milan ha in mente un colpo di primissimo livello per quanto riguarda l’attacco. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, tra i profili maggiormente apprezzati c’è quello di Benjamin Sesko.

È confermato infatti il gradimento totale dei rossoneri per quanto riguarda l’attaccante classe 2003. Lo sloveno potrebbe sbarcare nella Milano rossonera di fronte a un’offerta da 50 milioni di euro, pari al valore della clausola rescissoria che i tedeschi non sono intenzionati a negoziare.