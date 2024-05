Sesko Milan, Benjamin dice sì! Lo sloveno vede sempre più rossonero: gli AGGIORNAMENTI sul futuro dell’attaccante

Starebbe aumentando giorno dopo giorno la fiducia in casa rossonera per quanto riguarda il possibile arrivo di Benjamin Sesko, tra gli obiettivi principali del calciomercato Milan per rinforzare l’attacco.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Diavolo avrebbe incassato il gradimento del giocatore come dimostrato dalla presenza dei suoi agenti a Milano: le cifre dell’ingaggio rientrano nei parametri del club, a spaventare un po’ di più è la clausola (che parte da un minimo di 50 milioni di euro) attraverso la quale liberarlo dal Lipsia.