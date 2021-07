Serie A TIM, -30 al via: Juve in pole nel campionato dell’incertezza

A 30 giorni dalla partenza della Serie A TIM 2021-2022, la griglia di partenza non è mai stata così ingarbugliata e ricca di incertezze

Il conto alla rovescia ha preso ufficialmente il via a ormai un mese dalla partenza della Serie A TIM. Trenta giorni esatti infatti ci separano dall’avvio di un campionato che mai come in questo 2021 si sta delineando denso di punti di domanda e, al tempo stesso, di imprevedibilità. Complice anche un mercato al rilento e irto di salite ripide per quasi tutte le nostre compagini.

L’onore di aprire il campionato spetterà ai campioni d’Italia in carica, cui però è complicato affidare il ruolo di favoriti nella corsa Scudetto. La nuova Inter dovrà infatti fare i conti con il cambio dell’allenatore e con un Simone Inzaghi chiamato per la prima volta in carriera a dover vincere o giù di lì. Senza considerare un mercato che non preannuncia nulla di esaltante, aperto dalla dolorosa cessione di Hakimi, uno che davvero ha spostato gli equilibri nel recente passato.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24