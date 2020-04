Serie A, taglio degli stipendi: il Milan andrebbe a risparmiare…

Serie A: il tema che starebbe infiammando questi giorni sarebbe il taglio degli stipendi dei giocatori. Ecco quanto il Milan risparmierebbe

Come riporta il Corriere dello Sport, la questione taglio degli stipendi non sarebbe per nulla piaciuta, tanto da far infuriare il presidente dell’AIC, Daniele Tommasi, ritenendo tale proposta «vergognosa e irricevibile».

Il Milan, però, da questa possibile rivoluzione andrebbe a risparmiare la bellezza di 17 milioni di euro, non di certo poco per il bilancio finanziario. Qualora venisse adottato un taglio di quattro mensilità, il club di Via Aldo Rossi risparmierebbe addirittura il doppio.