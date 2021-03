Serie A, stop Inter: fortuna nerazzurra oppure occasione per Milan e Juve

Serie A, Gazzetta dello sport fa il punto della situazione sugli umori scatenati dallo stop dell’Inter, in particolare quello di Pirlo

Serie A, Gazzetta dello sport fa il punto della situazione sugli umori scatenati dallo stop dell’Inter, in particolare quello di Pirlo: “La rincorsa scudetto a Conte. Ora o mai più”. Titola così la rosea di oggi in prima pagina che poi aggiunge: “Ultimo treno”. Intanto Pirlo in conferenza stampa palesa un certo malumore per quanto successo con l’Inter e la gara con il Sassuolo rinviata. Il quotidiano parla di occasione mentre il tecnico bianconero la definisce così: «Inter fortunata, noi con i positivi abbiamo giocato. Loro no e hanno anche la sosta».

MILAN- Per quanto riguarda i rossoneri impegnati oggi a Firenze, le parole di Pioli di tutt’altro tenore: “Firenze ore 18, Ibra dall’inizio punta ancora al titolo. Pioli: «Vinciamole tutte e 11». Occhio a Vlahovic, piace al diavolo”.