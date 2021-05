Serie A: Osimhen e Vlahovic, i campioni del domani

Le prime battute della 35esima giornata di Serie A consacrano due nuovi campioni del nostro campionato. Le doppiette di Victor Osimhen e Dusan Vlahovic sono state il carburante dei successi preziosissimi di Napoli e Fiorentina, ora più vicine ai rispettivi obiettivi.

Giovani e fortissimi, l’identikit basico di due centravanti puri che proprio in queste ultime settimane stanno balzando vertiginosamente agli onori delle cronache. Anche perché siamo arrivati alla quarta gara consecutiva in gol, 5 reti per il napoletano e addirittura 6 per il fiorentino.