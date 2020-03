Serie A, nessuna data per la ripresa degli allenamenti: priorità al taglio stipendi

Secondo quanto emerso dalla riunione di Lega Serie A, la priorità adesso è quella di attuare il taglio di stipendi ai calciatori

Nella giornata di oggi si è tenuta in conference call una nuova riunione di Lega Serie A. All’ordine del giorno ovviamente le disposizioni del Governo in merito all’emergenza Coronavirus. Dai club è filtrata grande preoccupazione per la situazione in cui il Paese sta versando.

Per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti, si è deciso di continuare a non far riprendere l’attività sportiva, almeno sino al 4 aprile. La tematica più discussa però ha riguardato gli stipendi dei calciatori: l’ipotesi sarebbe valida per il mese di marzo (vanno pagati comunque dalle società al massimo entro il 20 di aprile), come riportato dalla Gazzetta dello Sport.