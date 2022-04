Serie A, da Milan e Napoli le risposte attese (dall’Inter)

La trentaduesima giornata di Serie A sorride in tutto e per tutto all’Inter: Milan e Napoli steccano, dimostrando nuove lacune

(di Sandro Dall’Agnol) – La domenica della Serie A aveva un compito quanto mai impegnativo da assolvere: regalarci risposte sulla tenuta psicologica, prim’ancora che tecnica, di Milan e Napoli. Complice ovviamente il ritorno in pompa magna dell’Inter, d’improvviso travolgente e letale contro il Verona grosso modo come lo era stata nel 2021.

Ebbene chi ne esce con qualche, minima, sicurezza in più è la capolista Milan, stante anche l’emergenza che Pioli ha dovuto contrastare sul fronte infortuni. Rossoneri tutt’altro che travolgenti, sia chiaro, perché la gara contro il Toro è stata aspra, dura ed equilibrata esattamente come l’avevamo immaginata.

Il Diavolo ha saputo però essere squadra, come sempre d’altronde, anche nelle difficoltà, ma non ha trovato le giuste chiavi per scardinare la difesa di Juric, sorretta da un Bremer nell’ennesima occasione mostruoso per chiusure e letture. Per un attacco che continua a latitare in maniera preoccupante.

