Serie A, Lazio-Napoli 2-0: Immobile e Luis Alberto i marcatori

Chiude la giornata di Serie A la vittoria della Lazio di Inzaghi sul Napoli di Gattuso. I partenopei non sono mai entrati in partita

La Lazio di Simone Inzaghi si è imposta per 2-0 contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Per i biancocelesti, un gol per tempo. Nella prima frazione è Ciro Immobile ad andare in gol di testa su assist di Adam Marusic, mentre nella ripresa il gol è stato siglato da Luis Alberto su passaggio di Immobile.

La Lazio ritrova la vittoria e sale in classifica a quota 21 punti. Il Napoli, in attesa della decisione sul match contro la Juventus, resta a 23 punti.