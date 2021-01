Serie A, la top 11 del 2020 è ricca di giocatori del Milan: ecco chi sono

Ci sono 4 giocatori del Milan che sono stati inseriti nella top 11 della Serie A, riguardante il 2020: Simon Kjaer, Theo Hernandez, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic.

La formazione è stata stilata dal sito Whoscored, che è specializzato nelle statistiche legate al mondo dello sport, soprattutto del calcio. La squadra, schierata con uno strano 4-2-3-1, è la seguente: Cragno; Cuadrado, Kjaer, Acerbi, Theo Hernandez; Calhanoglu, De Paul; Berardi, Gomez, Ronaldo; Ibrahimovic.

