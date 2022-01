Serie A: l’Inter non ha perso lo smalto, le romane si tirano fuori dalla lotta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La domenica della Serie A spacca ulteriormente la classifica: vincono le prime cinque, le romane annaspano e si allontanano

(di Sandro Dall’Agnol) – Un altro giorno intero dedicato alla Serie A, manna dal cielo per tutti i malati di calcio che hanno potuto godere una domenica davanti alla televisione da mezzogiorno fino a sera con tutte le big in ballo. E tra di esse, è stata l’occasione per rivedere all’opera in grande spolvero l’Inter capolista dopo lo stop forzato di giovedì.

Ottava vittoria consecutiva per la formazione di Simone Inzaghi, capace di vincere contro il suo passato e cancellare l’onta del match d’andata, a tutt’oggi l’unica battuta d’arresto per i nerazzurri. Non è stata l’interpretazione più scintillante di Lautaro e compagni, complice anche lo svarione più unico che raro della ditta Skriniar-De Vrij, ma l’ennesima dimostrazione di consapevolezza, tranquillità e forza.

La pressione di dover rispondere alle vittorie di Milan, Napoli e Atalanta di fatto inesistente, i campioni d’Italia in carica hanno controllato e addomesticato una Lazio più solida e attenta del solito, ma molto meno spumeggiante. Ed è proprio l’equilibrio tra le due fasi che Maurizio Sarri non riesce a trovare, con la ragionevole certezza che sia ormai troppo tardi per puntare ancora a un piazzamento tra le prime quattro.