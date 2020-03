Serie A, inizia a prendere forma la prossima giornata

Serie A, l’ultimo Decreto del Governo ha predisposto l’obbligo di porte chiuse per tutti gli eventi sportivi

L’ultimo Decreto del Governo ha predisposto l’obbligo di porte chiuse per tutti gli eventi calcistici fino al 3 aprile. La Serie A dovrà adottare nuove soluzioni per l’eventuale svolgimento delle gare in programma. In base ad alcune indiscrezioni sembra aver preso forma il calendario relativo al prossimo fine settimana, quando si dovrebbero recuperare le partite rinviate settimana scorsa. Sempre a porte chiuse per il pubblico, queste potrebbero essere le date:

Sabato 7 marzo ore 20.45 Sampdoria-Verona

Domenica 8 marzo ore 12.30 Milan-Genoa

Domenica 8 marzo ore 15.00 Parma-Spal e Sassuolo-Brescia

Domenica 8 marzo ore 18.00 Udinese-Fiorentina

Domenica 8 marzo ore 20.45 Juventus-Inter