Serie A, il Benevento di Inzaghi batte il Cagliari e vola a 21 punti in una gara assolutamente sofferta ma meritata, con finale concitato. Una vittoria restituisce al tecnico ex Milan, quanto mancato proprio con i rossoneri domenica in occasione della gara delle 18 persa 2-0.

UNA SQUADRA VALIDA- Un’altra gara da quasi Europa per i campani, contro il Milan la difesa di Donnarumma era stata letteralmente bersagliata, con la sola aggravante di aver sbagliato il calcio di rigore che avrebbe riaperto la gara. A Cagliari vanno a segno Joao Pedro per i sardi, poi Sau e Tuia. Nel finale espulso Nandez per proteste.