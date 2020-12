Serie A, i calciatori più utilizzati nel 2020: ci sono Kessiè e Theo Hernandez

Ecco la classifica riportata dal CIES riguardo ai dieci giocatori più utilizzati in questo 2020 in Serie A

Il CIES Football Osservatory ha pubblicato la classifica dei 10 giocatori con più minuti in campo nel 2020 in Serie A. Presenti Franck Kessiè e Theo Hernandez per il Milan. Questa graduatoria non tiene conto dei portieri.

Al primo posto c’è un obiettivo dei rossoneri, Nikola Milenkovic (2897 min) che completa il podio con Danilo del Bologna (2895 min) e Andrea Belotti (2881 min). Rodrigo De Paul (2880 min) precede i rossoneri Kessiè (2869 min) ed Hernandez (2801 min). Seguono Joao Pedro (2783 min), Ciro Immobile (2741 min), Manuel Locatelli (2716 min) e Marco Faraoni (2869 min).