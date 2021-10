Serie A femminile: il Milan stacca l'Inter e con la Roma...

Serie A femminile, quinta giornata di campionato: il Milan stacca l’Inter sconfitto a Pomigliano, successo della Juventus a Roma

La quinta giornata di Serie A femminile si apre con il successo importante in ottica scudetto della Juventus nello scontro diretto contro la Roma (1-2). Ne approfitta il Sassuolo che liquida la Lazio 3-0. Si riavvicina il Milan di Ganz che espugna lo stadio Piccolo di Napoli 0-1, resistendo in dieci per quasi un’ora di gioco (espulsa Codina nel primo tempo).

Le rossonere staccano l’Inter, battuta incredibilmente a Pomigliano 2-0 e la Roma di tre punti momentaneamente (aspettando lo scontro diretto tra le due compagini, gara di recupero della quarta giornata). Torna a respirare la Fiorentina (4-2 alla Samp dell’ex Cincotta). In chiave salvezza successo dell’Empoli sull’Hellas Verona 3-1.