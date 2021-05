Serie A femminile: i risultati della diciannovesima giornata

Serie A femminile: il Milan pareggia a Roma e conquista un punto importante chiave Champions. Il Sassuolo non molla, la Fiorentina…

La diciannovesima giornata di Serie A femminile si apre con il successo travolgente del Napoli, che divora 5-0 il San Marino, quest’ultimo sempre più vicino alla retrocessione.

Nel pomeriggio punto importante del Milan a Roma in chiave Champions (0-0). Non molla il Sassuolo, che rifila un poker al già salvo Hellas Verona.

Ieri scorpacciata di gol Juventus (6-1 alla Florentia San Gimignano), ad un punto dal quarto titolo consecutivo della storia. In contemporanea buona vittoria della Fiorentina (3-1 sulla Pink Bari aritmeticamente in Serie B per differenza reti).

Delusione Inter: in vantaggio 3-0 contro l’Empoli, riesce incredibilmente a gettare al vento tre punti nel giro di 12 minuti: ad Interello finisce 3-3.