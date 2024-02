Serie A, dove vedere tutte le partite della 25^ giornata: il programma tv completo - Milan News 24

Queste le date, gli orari e la programmazione tv delle 10 partite del 25^ turno del massimo campionato italiano

Dopo il primo atto del ritorno delle coppe europee, nel prossimo weekend torna a disputarsi regolarmente il campionato di Serie A. In programma da venerdì 16 a domenica 18 febbraio è la 25^ giornata.

Si comincia la sera di venerdì 16 febbraio con Torino-Lecce e poi Inter-Salernitana. Il turno si conclude invece due giorni dopo con il posticipo della sera di domenica 18 febbraio tra Monza e Milan. La Juventus sarà impegnata sabato alle ore 18.00 in trasferta contro l’Hellas Verona, la Roma invece giocherà 24 ore dopo nello stadio del Frosinone. Tra le altre partite balza all’occhio il derby toscano di domenica pomeriggio tra Empoli e Fiorentina, ma soprattutto lo scontro diretto per le coppe europee tra Lazio e Bologna – in programma allo stadio Olimpico domenica 18 febbraio alle ore 12.30

Per gli appassionati di calcio che desiderano dire la loro in merito a queste partite, ci sono molti siti dedicati e piattaforme di scommesse sportive – come ad esempio 22Bet casino online – che propongono quote e pronostici molto interessanti.

Venerdì 16 febbraio

TORINO-LECCE (ore 19.00)

TV: Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

INTER-SALERNITANA (ore 20.45)

TV: Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

Sabato 17 febbraio

NAPOLI-GENOA (ore 15.00)

TV: Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

VERONA-JUVENTUS (ore 18.00)

TV: Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

ATALANTA-SASSUOLO (ore 20.45)

TV: Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

Domenica 18 febbraio

LAZIO-BOLOGNA (ore 12.30)

TV: Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

EMPOLI-FIORENTINA (ore 15.00)

TV: Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

UDINESE-CAGLIARI (ore 15.00)

TV: Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

FROSINONE-ROMA (ore 18.00)

TV: Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

MONZA-MILAN (ore 20.45)

TV: Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision