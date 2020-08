Serie A, decisa la data di inizio del prossimo campionato: ecco quando

La Lega ha scelto la data di inizio del prossimo campionato di Serie A: ecco il giorno deciso per l’annata 2020/21

Come riportato su Twitter dalla giornalista de il Corriere della Sera, Monica Colombo la Lega avrebbe scelto il 19 settembre come data di inizio del prossimo campionato di Serie A. Solo una pausa di meno di 50 giorni dunque per i giocatori di Milan e delle altre compagini.

Scongiurata l’ipotesi ripresa ad ottobre per il massimo campionato italiano che rivedrà dunque la luce il prossimo 19 settembre con la prima giornata della stagione 2020/2021. Commenta per primo. Come era stato ipotizzato negli ultimi giorni, lo spostamento in avanti di una settimana dell’inizio del campionato modificherà anche le date della sosta natalizia: si giocherà anche il 3 gennaio. L’ultima giornata sarà il 23 maggio.