Il Monza, prossimo avversario del Milan in campionato, ha battuto 0-1 in trasferta il Bologna: decide una rete di Donati

Il Monza, prossimo avversario del Milan in campionato, ha battuto il Bologna 0-1 in trasferta nella gara delle 15 e valida per la 22^ giornata di Serie A.

A decidere la sfida una rete di Donati nel primo tempo.