Serie A: bocciata ipotesi play-off e play-out, toccherà all’algoritmo

Serie A: in caso di ulteriore sospensione, è stata bocciata l’ipotesi di proseguire con play-off e play-out. Deciderà l’algoritmo

I club di Serie A hanno deciso di bocciare l’ipotesi di play-off e play-out in caso di ulteriore sospensione causa coronavirus. La classifica finale verrà dunque decretata dall’algoritmo, che calcolerà la media ponderata dei punti in casa e in trasferta.

In questo momento il Milan finirebbe alle spalle dell’Hellas Verona, per questo motivo la ripresa del campionato sarebbe fondamentale per restare in Europa League. A quel punto la gara contro il Lecce sarebbe come una finale per i rossoneri, sperando che il club veronese già nel prossimo match perda qualche punto.