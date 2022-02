Serie A, ancora niente presidente di Lega: le prossime tappe

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Assemblea di Lega non ha portato alla nomina del nuovo presidente della Serie A: ora ci saranno

Le 19 schede bianche ieri nell’Assemblea di Lega non hanno portato all’elezione del presidente della Serie A. Ora la palla passa a Gravina che dovrà decidere la situazione.

Oggi la FIGC nominerà il commissario ad acta per adeguare lo statuto alle regole del CONI e poi imporrà parametri più stringenti per l’iscrizione al campionato. Ad oggi 7/8 squadra non potrebbero iscriversi per l’indice di liquidità. Poi ci sarà una nuova assemblea tra il 1 e il 4 marzo per eleggere il presidente della Serie A. Lo riporta La Repubblica.