Serie A, accordo col Governo per il nuovo protocollo: con 12 positivi stop...

La Lega Serie A e il Governo hanno trovato l'accordo per il nuovo protocollo per contrastare il caos creato dal Covid

La Lega Serie A e il Governo hanno trovato l’accordo per il nuovo protocollo per contrastare il caos creato dall’esplosione dei casi Covid nelle varie squadre. Prodotta una prima bozza, che in questi giorni la Lega dovrà definitivamente accettare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, cambiano le regole per quanto riguarda i positivi: con il 35% (senza Primavera), ovvero circa 11-12 calciatori in una rosa da 33-34 calciatori, stop alle squadre.

Per quanto riguarda la “bolla”, invece, con un caso nel gruppo parte la “quarantena soft” ovvero con le squadre che potranno allenarsi e giocare le partite. Con due positivi, invece, via ai tamponi a tutto il gruppo.