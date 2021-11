Serie A 2022-2023, partenza anticipata a causa del Mondiale: le ipotesi

Visto il Mondiale invernale del prossimo anno, la Serie A sta studiando il calendario per la prossima stagione

Il Mondiale in programma dal 21 novembre al 18 dicembre, costringe la Serie A a modificare il calendario per la stagione 2022-2023. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, negli uffici della Lega si starebbe pensando a un avvio anticipo nel weekend di Ferragosto anticipando di una settimana la consueta partenza del 20-21 agosto. Per non perdere ulteriore tempo, inoltre, il campionato potrebbe ripartire subito dopo il Mondiale con una giornata il 26 dicembre e una a fine anno; oppure estendere la sosta e ricominciare il 4 gennaio con un turno infrasettimanale.

Per quanto riguarda la fine, invece, l’ipotesi è quella di arrivare fino a giugno tra il 3 e il 4, oppure più tardi, per il 10 e l’11, quasi alla metà del mese.